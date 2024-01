Kärntner gaben richtigen Tipp ab – „nette Summe“ landet auf ihrem Konto

Am gestrigen Sonntagabend, den 28. Jänner 2024 gab es – zum nun vierten Mal in Folge – keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“. Damit geht es bei der nächsten Ziehung am Mittwoch zum ersten Mal im heurigen Jahr um einen Vierfachjackpot mit 4,5 Millionen Euro. In dieser Runde gab es dafür beim Fünfer gleich acht Gewinne. Je zwei davon zu mehr als 19.000 Euro gehen nach Oberösterreich, in die Steiermark und an zwei win2day Spielteilnehmer:innen, je ein Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Kärnten und in Tirol erzielt. Von den acht Gewinnen wurden sieben jeweils auf einem Normalschein getippt, einer der beiden win2day-Gewinne wurde mit einem Lotto Systemschein erzielt.

Am Mittwoch geht es um 250.000 Euro

Auch bei LottoPlus Ziehung gab es gestern Abend keinen Sechser. Hier wurde daher, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt. Jeder der 74 Fünfer darf sich so über einen Gewinn von 5.758,60 Euro freuen. Bei der Ziehung am Mittwoch geht es beim LottoPlus-Sechser um rund 250.000 Euro.

Kärntner und Steirer Glückspilze

Für die gestrige Joker Ziehung hatten zwei Spielteilnehmer:innen die richtigen Zahlen auf ihrem Wettschein und auch beide das „Ja“ angekreuzt. Beim Gewinn in Kärnten standen die richtigen Joker Zahlen auf einem EuroMillionen Tippschein, beim Gewinn in der Steiermark auf einem Lotto Tippschein, beide sind mehr als 146.000 Euro wert.