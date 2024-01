„Sold out“: Gigi D`Agostino-Tickets nach 48 Stunden ausverkauft

Was für ein Comeback. Der Kult DJ aus Italien meldet sich zurück und freut sich auf Österreich. Mit seinen Hits wie „L´Amour Toujours“, „Bla Bla Bla“, „The Riddle“ und „In my Mind“ und zahlreichen weiteren Klassikern wird Gigi D´Agostino am 4. Oktober die Stadthalle in Graz zum Beben bringen. Nach nur zwei Tagen gaben die Veranstalter das „Sold out“ bekannt. Innerhalb von nur 48 Stunden wurden 14.500 Tickets verkauft.