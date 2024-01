Kärntner erleichterte sich in Wiese, Aktion hat nun böses Nachspiel

Veröffentlicht am 29. Januar 2024, 11:15 / ©Raffael Tschinder

Dass sein öffentliches Urinieren ein solches Nachspiel haben könnte, war dem 63-jährigen Kärntner sicher nicht bewusst, als er sich auf eine steirische Wiese erleichterte. Er war auf Besuch in der Steiermark, als ihn der „Drang“ ereilte. Daraufhin habe er laut eigenen Angaben ein stilles Örtchen abseits der Straße gesucht, um dort sein Geschäft zu verrichten.

Mann wurde Zeuge des Geschehens

Wie der „ORF“ berichtete, soll ein Mann in einem angrenzenden Gebäude das Vorhaben des Kärntners beobachtet haben, woraufhin dieser erzürnt den Kärntner konfrontierte. Auf die „Pinkel-Aktion“ folgte eine Anzeige bei der örtlichen Polizei Straß, woraufhin dem 63-Jährigen kurze Zeit später eine Rechnung zugesendet wurde. Ein steiermärkisches Landes-Sicherheitsgesetz verbietet öffentliches Urinieren, der Mann soll gegen dieses Anstandsgesetz verstoßen haben, so die Begründung für die Geldstrafe. Der Kärntner erhob Einspruch. Nun muss das Landesverwaltungsgericht darüber entscheiden und den Sachverhalt prüfen. Wird die Aktion als Anstandsverletzung bewertet, so muss der Kärntner bis zu 2.000 Euro als Strafe dafür zahlen.