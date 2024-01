Gefahrenzone Kreuzung Moserhofgasse-Petersgasse: Ampel soll Problem lösen

Bei der Kreuzung Moserhofgasse-Petersgasse handelte es sich laut Definition der Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen um eine Unfallhäufungsstelle. Die Auswertung der Unfallzahlen durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) hat ergeben, dass im betroffenen Kreuzungsbereich zwischen 2019 und 2021 zwölf Unfälle mit Personenschaden erfolgt sind, neun davon in Beteiligung mit Radfahrern, weswegen man sich seitens der Stadt für die Errichtung einer Verkehrslichtsignalanlage entschieden hat.

Weitere Pläne sollen folgen

Die Verkehrslichtsignalanlage wird laufend von Planern und der Verkehrsleitzentrale beobachtet und feinabgestimmt, um einen optimalen Verkehrsfluss zu gewährleisten. Aktuell befinden sich weitere Ergänzungen zur verbesserten Detektion der Verkehrsströme und damit verbundenen Optimierung der Grünzeitverteilung in Ausarbeitung. „Wir nehmen es nicht in Kauf, dass an diesem Unfallhäufungspunkt weitere Personen zu Schaden kommen. Mit der Ampel-Errichtung an dieser neuralgischen Stelle übernehmen wir Verantwortung, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer:innen zu verbessern“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.