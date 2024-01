KI-Analysen im Verkauf: Kärntner Start-Up erhält eine Million Euro

Das Gründer-Team, v.l.n.r.: Markus Jenul (CMO), Fabian Riedlsperger (CTO), Gerald Zankl (CEO) und Herwig Gangl (Advisor) im Kickscale Entwicklungs-Center am Campus der TU Graz.

Veröffentlicht am 29. Januar 2024, 11:42 / ©Sabine Grün

Verkaufsgespräche scheitern oft aus mangelndem Verständnis von Kundenbedürfnissen, an schlecht ausgebildeten Verkäufern oder einer falschen Positionierung. Herauszufinden, warum Verkaufsgespräche schlecht laufen, ist meist schwierig und kostenintensiv. Hier setzt Kickscale mit dem KI-gestützten Vertriebscoach an. Dieser ermöglicht es, Gespräche automatisiert zu analysieren und kaufentscheidende Kundenaussagen zu extrahieren. Durch die Nutzung von Kickscale steigen Abschlussraten und Effizienz um bis zu 32 Prozent, versichert das StartUp.

Analyse von Verkaufsgesprächen

Das frische Kapital wird für die Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz und der Software verwendet. Diese bietet eine innovative Möglichkeit, zuverlässig herauszufinden, warum Verkaufsgespräche nicht zum Abschluss kommen und hilft, diese zu verbessern. Die Plattform analysiert Gespräche, identifiziert die Stärken und Verbesserungspotentiale der Verkäufer, generiert automatische Gesprächsprotokolle und macht Kundenbedürfnisse sichtbar.

Eine Million Euro

Mit dieser großen Investition in der Höhe von rund einer Million Euro kann Kickscale die Analyse-Möglichkeiten bei virtuellen Verkaufs- und Kundengesprächen weiter ausbauen. Unter den Investoren befinden sich die Scaleup-Gründer Stefan Lederer und Christopher Müller (beide Bitmovin und Teil von YCombinator), Michael Kamleitner (Swat.io, Walls.io) sowie die österreichischen Business Angels Hermann Futter (Compass Gruppe) und Gernot Singer (Exit von immosuchmaschine). Neben diesen Investoren wurden Fördermittel der FFG für ein gemeinsames Forschungsprojekt mit der TU Graz lukriert.

An der Spitze der Innovation

“Wir sind davon überzeugt, dass unsere Plattform an der Spitze der Innovation im digitalen Vertrieb steht. Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz werden wir Verkaufsgespräche und Kunden-Interaktionen neu definieren.”, so Gerald Zankl, Kickscale CEO & Co-Gründer. “Die innovative Kickscale Technologie und das erfahrene Team werden Vertrieb neu definieren. Das Investment sowie die Forschungsförderung unterstreichen das Potential und den Bedarf einer solchen Lösung.”, so Stefan Lederer, CEO & Co-Gründer von Bitmovin, langjähriger Wegbegleiter und einer der Investoren.