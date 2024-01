40 Millionen Euro Schulden: Boot-Händler meldet Insolvenz an

Diese Insolvenz sorgt für viel Aufsehen: Die ASAP Trading GmbH mit Sitz in Klagenfurt ist insolvent. Am Landesgericht wurde bereits ein Insolvenzverfahren eröffnet, wie der AKV und der KSV 1870 mitteilen.

40 Millionen Euro Schulden

Die Überschuldung ist beträchtlich: Bei Verbindlichkeiten von rund 45,8 Millionen Euro und Aktive von rund 5,1 Millionen Euro macht die Überschuldung rund 40,7 Millionen Euro aus. Bezüglich der Passiva: Rund 9,3 Millionen Euro entfallen auf Gesellschafterdarlehen und 25 Millionen Euro auf Anzahlungen von Kunden. 55 Gläubiger und rund 36 Arbeitnehmer sind laut den beiden Kreditorenschutzverbänden betroffen, wobei 13 Dienstnehmer in Österreich und 23 im Ausland arbeiten.

Niederlassung in Spanien und Italien

Gegründet wurde die GmbH im Oktober 2018. Der Geschäftszweig besteht aus der Produktion und dem Vertrieb von Elektrokatamarane. „Die Funktion der Schuldnerin besteht als Holdinggesellschaft mit sieben 100% Tochtergesellschaften und einer Niederlassung auf Mallorca, Spanien“, fügt der AKV hinzu. Die Produktion in Italien sei noch aufrecht, heißt es.

Vertragspartner stellte Produktion ein

„Die Ursachen der Insolvenz werden sehr komplex dargestellt und sind von der Schuldnerin noch klarer darzustellen. Wesentlich für die Insolvenz war, dass Ende Herbst 2023 ein holländisch/türkischer Vertragspartner die Produktion aller bestellten Boote unberechtigt eingestellt hat. Die Gesellschaft musste in der Folge erkennen, dass durch den Ausfall des Hauptzulieferers eine rechnerische Überschuldung von rund EUR 40 Mio. eingetreten ist“, so der AKV.

Keine Lösung für „Türkei-Problem“

In der Aussendung des KSV 1870 ist die Rede von einem „Türkei-Problem“, das aus Sicht der Geschäftsführung nicht mehr kurzfristig zu lösen sei. „Zur Schadensbegrenzung sind aktuell zwei Lösungsansätze in Diskussion: Eine Möglichkeit liegt in der Bereitschaft einzelner Kunden, zur Schadensbegrenzung halbfertige Boote in der Türkei zu übernehmen und in Eigenregie fertig zu bauen. Ein anderer Weg läge darin, dass Prozessführungsrisiko auf Rückzahlung von Überzahlungen und Einforderung von Schadenersatz einem Prozessfinanzierer zu übertragen“, so der KSV 1870. Es wird keine Sanierung angestrebt. Eine positive Fortführungsprognose kann auch nicht abgegeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.01.2024 um 13:12 Uhr aktualisiert