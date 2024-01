Neue Winterdienst-Fahrzeuge für Kärntner Straßenmeistereien

Ein moderner, gut ausgestatteter Fuhrpark ist die Grundlage für sicher befahrbare Landesstraßen. Daher investiert Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber seit 2018 konsequent in die Modernisierung der Fahrzeuge und Geräte der Straßenverwaltung. Ein Drittel des Fuhrparkes wurde bisher erneuert, heuer kommen weitere Fahrzeuge dazu. In der heutigen Regierungssitzung wurde der Ankauf von vier neuen Unimogs beschlossen, die in den Straßenmeistereien Feistritz, Spittal, Klagenfurt und Rosental eingesetzt werden.

Zwei Millionen Euro Kosten

„Die Kosten für die Unimogs belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. Das Besondere ist, dass die Fahrzeuge das ganze Jahr über eingesetzt werden können und somit unerlässlich für die Aufrechterhaltung des Straßenbetriebes sind“, erklärt Gruber. Die Unimogs werden sowohl im Winter zur Schneeräumung, Salzstreuung und Fräsen genutzt als auch im Sommer für Mäharbeiten, Reinigungs- und Kehrarbeiten.

Altersbedingte Erneuerung steht an

Da in den kommenden Jahren ca. 50 Prozent des Fuhrparks altersbedingt erneuert werden müssen, wies der Straßenbaureferent auf die Notwendigkeit eines langfristigen Investitionsplanes hin. „Zwar haben wir seit 2018 laufend investiert, allerdings konnten wir den Rückstau der Jahre davor noch nicht gänzlich aufholen. Wir müssen in den nächsten fünf Jahren mit Investitionen rechnen, die sich im Rahmen von bis zu 25 Millionen Euro bewegen“, sagte Gruber. In erster Linie geht es darum, vorausschauend zu agieren, in Synergien zu denken, auf Innovationen zu setzten und die Mittel gut einzusetzen. „Die Mitarbeiter brauchen sichere und moderne Fahrzeuge und Geräte für ihre tägliche Arbeit. Und die Bevölkerung und Wirtschaft brauchen einen effizienten Erhaltungsdienst auf den Straßen, auf den sie sich verlassen können“, betonte Gruber.