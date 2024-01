Mehr Krankenstände: So viele Kärntner lagen letzte Woche flach

Veröffentlicht am 29. Januar 2024, 15:00 / ©Pexels / Karolina Grabowska

Die aktuelle Gesundheitslage in Kärnten ist geprägt von einer hohen Virusaktivität, insbesondere durch den vorherrschenden Virustyp A(H1N1)pdm09. Laut Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), ist die Grippeimpfung in diesem Jahr besonders effektiv, da der Impfstoff genau auf diesen Virustyp abgestimmt ist. Dennoch steigen die Zahlen von echten Grippefällen und grippalen Infekten weiterhin an.

Anstieg von Grippe, grippalen Infekten und Covid-Fällen im Vergleich 2023

In der vierten Woche des Jahres 2023 wurden in Kärnten 3255 Fälle von grippalen Infekten, 71 Fälle von echter Grippe und 359 Covid-Fälle verzeichnet. Im Vergleich dazu zeigt die Statistik für die vierte Woche des Jahres 2024 einen Anstieg auf 3936 Fälle von grippalen Infekten, 147 Fälle von echter Grippe und 228 Covid-Fälle. Die Gesamtzahl der Krankenstände stieg leicht von 13.446 auf 13.559 an, wie die ÖGK berichtet.

©ÖGK

Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen

„Da die Zahlen der echten Grippe und der grippalen Infekte weiterhin steigend sind, ist es wichtig, Ansteckung und Weiterverbreitung zu vermeiden. Daher ist es empfehlenswert, Maske zu tragen, Abstand zu halten, Hände zu waschen und zu desinfizieren“, betont Krauter.