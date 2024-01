Junger Skifahrer erfasste Pensionisten (76)

Veröffentlicht am 29. Januar 2024, 15:02 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Mader, Ringler

Der 18-jährige Pole war mit seinen Alpinskiern unterwegs, als er bei der Abfahrt einen 76-jährigen Klagenfurter erfasste. Der Pensionist stand in diesem Moment am Pistenrand. Beide Männer kamen durch den Zusammenstoß zu Sturz. „Der 76-jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch die Pistenambulanz von der Rettung ins LKH Villach verbracht. Der 18-jährige blieb unverletzt“, so die Polizei.