Jugendlicher erleidet schwere Verletzungen durch Messerattacke

Am Sonntag wurde ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinen Freunden von fünf unbekannten Personen an einer Bushaltestelle angesprochen. Während des Zusammentreffens versuchte einer der Unbekannten den Freund des 16-Jährigen anzugreifen, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Inmitten des Handgemenges suchte der Jugendliche Zuflucht in einem Bus, wo er plötzlich Verletzungen an seinem Oberschenkel bemerkte.

Unbekannte Jugendliche flüchten nach Schlägerei

„Die fünf unbekannten Jugendlichen, geschätzt zwischen 12 und 14 Jahren, flüchteten in eine unbekannte Richtung“, so die Polizei. Der 16-jährige Jugendliche wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.