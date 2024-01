62 Millionen Euro: Klagenfurter Minus ist zehnmal so hoch, wie gedacht

Nach langem hin und her wurde vor etwa zwei Wochen der Budgetvoranschlag 2024 präsentiert. Durch die angespannte Finanzlage sieht das Budget ein sattes Minus für Klagenfurt vor – 5 Minuten berichtete. „Die Gesamtsumme an Auszahlungen der operativen Gebarung im Gesamthaushalt der Stadt liegen somit bei 380,4 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Erträge in der Höhe von 374,3 Millionen Euro. Als Saldo ergibt sich somit im Gesamthaushalt der Stadt ein Ergebnis von minus 6,1 Millionen Euro„, hieß es damals.

62 Millionen statt 6,1 Millionen Euro

Am morgigen 30. Jänner soll der Voranschlag 2024 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die ÖVP kündigt heute die Ablehnung des Budgetvoranschlags an. Warum? Laut ÖVP soll das Minus für 2024 nicht, wie bei der Präsentation behauptet, 6,1 Millionen Euro machen, sondern das Zehnfache – also knapp 62 Millionen Euro im allgemeinen Haushalt. „Die ÖVP Klagenfurt stimmt dem Budget nicht zu, da es verantwortungslos wäre der Bevölkerung ein 10 Mal höheres Minus als von Bürgermeister und Finanzreferent präsentiert zuzumuten,“ so Clubobmann Julian Geier.

Ablehnung seitens der ÖVP

Die Ablehnung der Volkspartei zum Budget erfolgt aus tiefer Sorge um die finanzielle Sicherheit der Stadt Klagenfurt und das Wohlergehen der Bevölkerung. „Beim Klagenfurt-Budget hat Excel offenbar wieder einmal einem SPÖler einen Streich gespielt. Scheinbar hat sich Finanzreferent Liesnig bei der Kommastelle beim Budget ‚mit Herz & Hirn‘ vertan, denn das Budget hat eher einen Magen-Darm-Virus“, heißt es in der Aussendung der ÖVP.

Nur Teilsummen präsentiert?

Der Öffentlichkeit seien nur Teilsummen präsentiert worden, eine Woche später hätten die Fraktionen im Gemeinderat die vollständigen Unterlagen vorgelegt bekommen. „Man könnte fast meinen, das wäre absichtlich“, merkt die ÖVP an. „Um den Haushalt auszugleichen, leiht man sich intern Geld aus. Die neu aufgenommenen inneren Darlehen aus dem Gebührenhaushalt betragen 48 Millionen Euro – da nimmt Liesnig Geld aus der linken Hosentasche und steckt sie in die rechte,“ so VP-Stadtparteiobmann Markus Malle.

Finanzierung von Projekten wackelt

Die Finanzierung für kommende Projekte steht damit auf wackligen Beinen, denn das Geld für Zukunftsprojekte ist aufgebraucht. „Für uns als Volkspartei ist klar, dass verantwortungsvolle Politik anders aussieht und Klagenfurt dringend eine Kurskorrektur braucht,“ sind sich Malle und Geier einig. Besonders besorgniserregend sei die Situation hinsichtlich der Kläranlage, deren Bau ab 2026 dringend erforderlich ist. Die Rückzahlung der internen Darlehen bis zu diesem Zeitpunkt sei zwingend notwendig, andernfalls fehlen die Mittel für dieses Projekt. Außerdem können wichtige Projekte, wie der Umbau des Amtsgebäudes am Domplatz, der Heiligengeistplatz und der Pfarrplatz, sowie der Bau des Veranstaltungszentrums, die Dekarbonisierung und der Ausbau der Busflotte, so nicht realisiert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.01.2024 um 16:11 Uhr aktualisiert