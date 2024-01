Trotz Sturz: Anna Gasser holt sich Bronze in Aspen

Kurzes Bangen um die Kärntnerin Anna Gasser: Bei den X-Games in Aspen stürzte die Doppel-Olympiasiegerin in Aspen, USA, bei der Landung eines „Frontside Triple Cork 1260“ schwer. Das Snowoard-Ass gab aber Entwarnung: „So weit ist alles okay.“ Gasser blieb bei dem Sturz unverletzt.

Platz 3 trotz Sturz

Nach dem Sturz verzichtete die Kärntnerin aber auf ihren letzten Versuch. Trotz dessen holte sie sich mit dem Score von 71 Punkten die Bronzemedaille – hinter den Japanerinnen Kokomo Murase (94) und Reira Iwabuchi (75).

Zum siebten Mal Edelmetall

„Nicht zuletzt deshalb, weil sie erstmals in einem Contest einen „Cab Triple Underflip“ perfekt in den Schnee setzte und auch ihre weiteren Tricks sauber hinstellte“, berichtet der ÖSV. Gasser hat nun ihre siebte Edelmetall-Medaille (4 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze) bei den X-Games gewonnen. Sie versuchte beim Big Air in Aspen, als erste Frau in einem Wettkampf zwei verschiedene Triple-Sprünge zu zeigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.01.2024 um 16:07 Uhr aktualisiert