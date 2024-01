Krapfen essen und Gutes tun!

Veröffentlicht am 29. Januar 2024, 16:11 / ©Kiwanis

In der Zeit von 9. bis 13. Februar liefern die Mitglieder vom Kiwanis-Club Villach Triquetra wieder persönlich ihre köstlichen „Kiwanis-Krapfen“ im Raum Villach und Umgebung aus. „Helft mit und unterstützt mit eurer Krapfenbestellung Kinder in der Umgebung, denn Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft und leider gibt es auch bei uns viele, die eure Unterstützung brauchen!“, betonen die Mitgleider des Kiwani-Clubs.

Schnell und unbürokratisch helfen

Kiwanis Villach Triquetra wurde im Jahr 2009 von engagierten Frauen gegründet und nimmt mittlerweile auch männliche Mitglieder auf. Seit dem Gründungsjahr zeichnet sich der Club mit zwei ganz besonderen Projekten im Jahr aus: Zum einen werden in der Faschingszeit Betriebe in Villach und Villach Umgebung mit Faschingskrapfen beliefert und zum Zweiten mischen sich die Mitglieder beim Villacher Kirchtag mit selbstgebundenen Kirchtagsträußel unter das Volk. So kann mit den erwirtschafteten Spendengeldern schnell und unbürokratisch wieder Kindern und Bedürftigen geholfen werden.