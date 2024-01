Nächste Signa-Pleite: KaDeWe meldet Insolvenz an

Die Luxuskaufhauskette, darunter KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg, sieht sich wirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber. Insgesamt sind 1900 Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen, wie Medien berichten. Das noch im Bau befindliche Lamarr-Kaufhaus in Wien, ebenfalls Teil des Signa-Reichs, könnte von dieser Großpleite in Mitleidenschaft gezogen werden. Spar-Chef Hans Reisch hat Interesse an einer Übernahme des Lamarr bekundet.

Hohe Mieten als Hauptgrund

Die KaDeWe-Gruppe beantragte ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung und betonte gleichzeitig, dass der Betrieb der Luxuskaufhäuser fortgesetzt wird. Die Mieten an den Standorten belasten das Unternehmen erheblich und werden als Hauptgrund für die Insolvenz genannt. Besonders die Mietbelastung in Oberpollinger (20 Prozent des Umsatzes), Alsterhaus (17 Prozent) und KaDeWe (13 Prozent) macht ein nachhaltiges wirtschaftliches Handeln fast unmöglich.

49,9 Prozent im Signa-Besitz

Die KaDeWe-Gruppe ist zu 49,9 Prozent im Besitz der Signa, während die restlichen 50,1 Prozent der thailändischen Central Group gehören. Diese Gruppe ist auch die Dachgesellschaft von Signa Retail Selection, zu der die bereits insolvente Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gehört.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.01.2024 um 16:19 Uhr aktualisiert