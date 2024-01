Neue Heilmasseurin startet in Wernberg durch

Kerstin Winkler aus Lind ob Velden verfügt als Heilmasseurin und Masseurin über knapp 15 Jahre Berufserfahrung. Nun wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit und siedelte sich mit Jahresanfang beruflich in der Gemeinde Wernberg an. Sie bietet ihre Dienste in der Gemeinschaftspraxis „Gesund & schön“ in der Poststraße 5 an. Dort stattete ihr Bürgermeisterin Doris Liposchek einen Besuch ab, um persönlich zur selbstständigen Ausübung ihres Berufs zu gratulieren.

Überweisung vom Arzt

Winkler ist spezialisiert auf Heilmassage, Lymphdrainage, Fußreflexmassage, Bindegewebsmassage, Deep-Release-Massage, Hot-Stone Massage, Narbenbehandlung und klassische Massage. Wer mit einer Überweisung vom Arzt ihre Dienste in Anspruch nimmt, genießt einen finanziellen Vorteil. Denn: „Die jeweilige Krankenkasse übernimmt einen Anteil an den Kosten“, klärt Winkler auf.