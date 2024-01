Florianis eilten zu Unfall: Eingeklemmte Person vermutet

Veröffentlicht am 29. Januar 2024, 17:24 / ©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg

In den Mittagsstunden wurde die Feuerwehr der Stadt Kapfenberg zu einem Verkehrsunfall in ein Siedlungsgebiet in Hafendorf gerufen, bei dem zunächst eine eingeklemmte Person vermutet wurde. Glücklicherweise stellte sich jedoch heraus, dass keine Personen eingeklemmt waren.

Straße nach Unfall gereinigt, Verletzte ins LKH gebracht

Am Einsatzort wurden zwei verletzte Personen von den Sanitätern des Roten Kreuzes Bruck-Mürzzuschlag versorgt und anschließend ins Landeskrankenhaus (LKH) gebracht. Nachdem die Betriebsmittel gebunden und die Straße gereinigt wurden, kehrte die Kameraden der Feuerwehr zurück ins Rüsthaus.