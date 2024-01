Herzerwärmend: Über 450 Jacken für Obdachlose gesammelt

Gemeinsam mit den SES Shopping-Centern wurden in ganz Österreich Spenden für Obdachlose und Bedürftige gesammelt. Alleine im ATRIO konnten 450 Jacken gesammelt werden. In der Weihnachtszeit ist die Bereitschaft, Gutes zu tun, besonders groß, und viele Menschen möchten bedürftigen Mitmenschen helfen. Der Winter birgt für viele ein besonderes Risiko, insbesondere wenn die Temperaturen in Richtung Gefrierpunkt fallen. Es ist die kälteste Zeit im Jahr und somit wichtiger Anlass, Wärme an jene zu geben, die sie am dringendsten brauchen.

Im Dezember und Jänner

Diesen Gedanken hat LOOP erneut aufgegriffen und unter dem Motto „Warm a Soul“ gemeinsam mit der Caritas und SES Shopping-Centern im Dezember und Jänner warme Jacken und Mäntel gesammelt. Dazu wurden in sieben Centern (ATRIO Villach, FISCHAPARK Wr. Neustadt, MARIANDL Krems, EUROPARK Salzburg, MAX.CENTER Wels, Q19 Wien und HUMA ELEVEN Wien) große Spendenboxen aufgestellt, in welche Kund:innen ihre alten Wintermäntel und Jacken unkompliziert einwerfen konnten, um so Menschen in Not mit dringend benötigter Wärme zu unterstützen. Anschließend wurden die Kleidungsstücke an regionale Caritas Sammelstellen übergeben und gespendet.

Mehr als 2.000 Mäntel überreicht

Alleine im ATRIO konnten insgesamt 450 Jacken gesammelt werden. „Ich möchte mich bei allen Kund:innen bedanken, die bei der Spendenaktion mitgemacht haben und somit geholfen haben eine ‚Seele zu erwärmen‘“, so Center Manager Mag. Richard Oswald. Insgesamt konnten LOOP und die SES Shopping-Center so mehr als 2.000 Jacken und Mäntel an die Caritas überreichen, die sie anschließend an bedürftige Menschen weitergaben, um sie durch die restlichen Wintermonate zu begleiten.