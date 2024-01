Uni Graz gestaltet Ausstellung über die Rösselmühle

Die Universität Graz enthüllt eine Ausstellung über die Rösselmühle im Grazer Bezirk Gries. Die Schau, betitelt „Mehl Gries Beton – die Rösselmühle im Gespräch“, wurde von Studierenden des Instituts für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie gestaltet. Die Ausstellung zeigt auf 22 Schautafeln Fotos, Erinnerungen von Anrainern und ehemaligen Mitarbeitern sowie Konzepte zur Zukunft des Areals, darunter Ideen von Sozial- und Kultureinrichtungen sowie Abschlussarbeiten von Architektur-Studierenden.

Rösselmühle als Identifikationsanker in Gries

Die Rösselmühle, einst ein bedeutendes Industriedenkmal, dient als Identifikationsanker im Bezirk Gries. Die Ausstellung, eröffnet am Donnerstag, dem 1. Februar 2024, am Griesplatz, reflektiert die vielfältigen Facetten der Mühle und ihre Rolle in der Stadtentwicklung. Weitere Stationen der Ausstellung sind das Volkskundemuseum Graz, das Foyer der Universitätsbibliothek Graz und der Bereich Am Eisernen Tor. Die Ausstellung läuft bis Mitte März 2024 und bietet Einblicke in die Geschichte der Rösselmühle sowie Überlegungen zur zukünftigen Nutzung des Areals.