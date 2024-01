70-Jährige bei Skitour verletzt: Ehemann wurde zu Lebensretter

Während der Abfahrt der Skitour am Bärenaunock in Innerkrems erlitt eine 70-jährige Frau aus Slowenien in freiem Gelände bei einem Sturz in etwa 2080 Meter Seehöhe eine Verletzung am Unterschenkel. Ihr 72-jähriger Gatte reagierte umgehend und setzte die Rettungskette in Gang. Die Notrufzentrale wurde informiert und der Rettungshubschrauber C7 flog aus. Dank der Rettungskräfte konnte die 70-Jährige mittels Seilbergung sicher geborgen werden. Der Rettungshubschrauber flog sie anschließend ins Krankenhaus nach Spittal an der Drau.