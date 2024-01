Neueröffnung: „Nah&Frisch“ eröffnet in Knittelfeld

In Sankt Margarethen bei Knittelfeld steht eine Eröffnung bevor, die der Gemeinde frische Impulse und eine vielfältige Auswahl bringen wird. Am 8. Februar 2024 öffnet „Nah&Frisch“ seine Tore in der Hauptstraße 24, um sowohl Einwohner als auch Besucher mit frischem Gebäck, Geschenkkörben, Geschenkgutscheinen und lokalen Spezialitäten zu bereichern. Die Familie Bohinc, Inhaber des neuen „Nah&Frisch“-Markts, lädt dazu ein, die Eröffnung zu feiern. Die Öffnungszeiten ab dem Eröffnungstag sind von Montag bis Freitag von 7 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 7 bis 13 Uhr.