Über 5 Kilometer: Paketzusteller zieht Dieselspur quer durch Villach

Veröffentlicht am 29. Januar 2024, 20:21 / ©HFW Villach

Er zog eine Dieselspur von der Autobahnabfahrt Faakersee, bis in die Widmanngasse in der Innenstadt. Durch rund 30 Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Villach sowie einem Team der FF Perau, wurde der Diesel auf einer Länge von rund 5 Kilometern gebunden. Die Endreinigung übernahm die Kehrmaschine des städtischen Wirtschaftshofes sowie der Landesstraßenverwaltung.

Tierrettung im Anschluss

Bereits kurz nach Abschluss des Einsatzes musste unsere Drehleiter erneut in die Innenstadt ausrücken. Ein Vogel hatte sich im dritten Stock in einem Netz verfangen. Behutsam wurde das Tier geborgen und zur weiteren Versorgung in das Tierheim Villach verbracht.