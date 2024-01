Kleinkind in Auto gefangen: Verzweifelter Vater rief Feuerwehr

Veröffentlicht am 29. Januar 2024, 20:27 / ©HFW Villach

„Als unsere Kräfte eintrafen, konnte festgestellt werden, dass ein Kleinkind im Kindersitz auf der Beifahrerseite im PKW saß, das Fahrzeug versperrt war und der Schlüssel am Fahrersitz lag“, berichtet Oberbrandmeister Scharf Alexander, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Trostpflaster von der Feuerwehr

Mittels eines speziellen Luftkissens und Kunststoffkeilen wurde von beiden Seiten versucht, die Türe so weit zu öffnen, um an den Schlüssel zu gelangen. „Schlussendlich konnte mit dem von uns mitgeführten Werkzeug die hintere Türe des PKW geöffnet und das Kind unverletzt befreit werden„, so Oberbrandmeister Scharf Alexander weiter. Von der Feuerwehr wurde dem tapferen Mädchen ein Stofftier zum Spielen als kleines Trostpflaster übergeben.

Rätsel um versperrtes Fahrzeug

Warum sich das Fahrzeug versperrte, obwohl der Schlüssel darin lag, kann derzeit nicht gesagt werden. Ein Eingreifen der ebenfalls mitalarmierten FF Perau und der FF Turdanitsch-Tschinowitsch war nicht erforderlich.

Weiterer Einsatz für die Feuerwehr

Noch während der Fahrzeugöffnung wurde ein weiteres Tanklöschfahrzeug der Hauptfeuerwache zu einem Heimrauchmelderalarm in einem Mehrparteienhaus alarmiert. Dort war eine Herdplatte eingeschaltet und eine Glasabdeckung sprang durch die Hitzeentwicklung. Größerer Sachschaden war nicht entstanden. Nach kurzer Kontrolle des E-Herdes und der Wohnung konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.01.2024 um 20:31 Uhr aktualisiert