Traditioneller Neujahrsempfang für Helden des Alltags in der Steiermark

Unter den Gästen befanden sich Persönlichkeiten wie Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Militärkommandant Heinz Zöllner, Präsident des Roten Kreuzes Steiermark Werner Weinhofer, Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried und Vertreter des Grünen Kreuzes, der Steirischen Wasserrettung, der Rettungshundebrigade, der Austrian Mantrailing Academy, der Bergrettung, der Malteser, des Kriseninterventionsteams, der ÖVSV Amateurfunker und des Zivilschutzverbandes Steiermark.

Einsatzorganisationen im Rampenlicht

Besonders während Ereignissen wie den Skirennen in Schladming und der Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm zeigte sich die unverzichtbare Arbeit dieser Einsatzkräfte – 5 Minuten berichtete. „Der unermüdliche und selbstlose Einsatz der steirischen Einsatzorganisationen für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land ist einzigartig. Ich danke allen Haupt- und Ehrenamtlichen, die tagtäglich – ob bei Notlagen, Großereignissen oder im Alltag – für die Sicherheit der Steirerinnen und Steirer sorgen“, betonte Landeshauptmann Drexler.

Unentbehrlicher Rund-um-die-Uhr-Dienst für die Steirer

Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang schloss sich dem Dank an und würdigte die unschätzbare Arbeit der steirischen Einsatzorganisationen, die rund um die Uhr hervorragende Dienste für die Steirer leisten.