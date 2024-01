Tödlicher Unfall: 62-Jähriger verunglückt nach Kollision mit Mauer

Veröffentlicht am 29. Januar 2024, 21:03 / ©wellphoto-stock.adobe.com

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, dem 29. Jänner 2024, gegen 12.30 Uhr auf der L1112 Osternacher Bezirksstraße. Der Fahrer war auf dem Weg von Osternach in Richtung Ort im Innkreis, als das Unglück geschah. Die genaue Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn ist noch unbekannt. Der Wagen kollidierte mit hoher Wucht gegen die Gartenmauer, was zu schweren Verletzungen führte.

Ersthelfer im Einsatz

Zwei Ersthelfer, die den Unfall beobachtet hatten, trafen schnell am Unglücksort ein. Zum Zeitpunkt ihrer Ankunft war der Fahrzeuglenker noch ansprechbar. Dennoch konnte der Notarzt trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der 62-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die örtlichen Behörden haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.01.2024 um 21:06 Uhr aktualisiert