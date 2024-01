Über 2 Milliarden Euro EU-Gelder für Kärnten seit Beitritt Österreichs

„Das Fördervolumen und die Anzahl der eingereichten und genehmigten Projekte sprechen eine eindeutige Sprache: Kärnten und die Menschen im Land, ob im Zentralraum oder im ländlichen Raum, profitieren von der EU. Über zwei Milliarden Euro flossen seit dem EU-Beitritt Österreichs im Jahr 1995 nach Kärnten. Wir sind damit Nettoempfänger und profitieren enorm“, strich Landeshauptmann Peter Kaiser die Bedeutung der EU für unser Bundesland und seine Bevölkerung hervor. Alleine in der letzten Förderperiode 2014 – 2020 erhielt Kärnten aus den unterschiedlichen Aktionsprogrammen knapp 140 Millionen Euro – zusätzlich zu den Geldern für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER).

Über 11.000 Projekte eingereicht

„Kärnten hat über Einzelpersonen, Initiativen, Organisationen, Gemeinden und vielen Bereichen mehr, über 11.000 Projekte in Brüssel eingereicht, beginnend vom Arbeitsmarkt über Soziales bis hin zur Landwirtschaft, zu Bildung und Sport sowie Innovation und in einzelnen Programmen sind jetzt schon 73 % der Antragssummen ausbezahlt“, so Kaiser, Schaunig und Gruber, die auf die Projekte, die in Brüssel eingereicht worden sind, in ihren jeweiligen Referatsbereichen eingingen.

Projekte mit den Nachbarn

Kaiser rückte erneut die Bedeutung der Regionen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft in Vordergrund. „Um zahlreiche Mittel abrufen zu können, sind auch die sehr guten nachbarschaftlichen Beziehungen Kärntens zu Slowenien und Italien von Bedeutung. Ohne die intensiven und permanenten Kontakte über die Grenzen hinaus sind keine grenzüberschreitenden Projekte möglich“, verwies Kaiser zudem auf Institutionen wie Euregio Senza Confini oder die Alpen Adria Allianz. „Wir können und als Region in diesen Organisationen einbringen, werden gehört und wir treten auch als regionaler Verbund über Grenzen hinweg auf. Diese Zusammenarbeit stärkt den Standort Kärnten und den Alpen Adria Raum“, so Kaiser.

Über 53. Mio Euro genehmigt

Der Landeshauptmann verweist auf jeweils rund 10 Mio. Euro Fördergelder, die über Interregprogramme Kärnten-Italien (62 Projekte genehmigt) und Kärnten-Slowenien (27 Projekte genehmigt), von 2014 bis 2020 bis dato nach Kärnten geflossen sind. Zusätzliche rund 3 Mio. Euro kommen aus transnationalen Projekten. Alleine aus dem Fonds für Krisenbewältigung und die Aufbauhilfe nach der Coronapandemie sind alle Projekte, die Kärnten eingereicht hat auch genehmigt, das ist eine 100%-Quote bei der Abholung der Fördermittel in Höhe von 16 Mio. Euro. Auch die Wirtschaft profitiere laut Kaiser von den EU-Förderprogrammen. „Über 53 Mio. Euro wurden genehmigt, die von Seiten Kärntens im Rahmen von Projekten zu Wachstum und Beschäftigung eingereicht worden sind“, zählte Kaiser auf.

Gezielte Kooperation

Schaunig betonte, dass das Land gezielt Mittel so einsetze, dass auch Mittel vom Bund und von der EU lukriert werden können. In ihren Bereich fällt der Europäische Sozialfonds (ESF), über den in der Förderperiode 2014-2020 zwölf Millionen Euro nach Kärnten geholt wurden. Der Ausschöpfungsgrad betrage hier fast 100 Prozent. „Das Land Kärnten investiert unter anderem gezielt in Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice, um die verschiedensten Gruppen und Menschen, die Schwierigkeiten haben, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, zu unterstützen.“ Sie nannte Projekte der Caritas oder von AUTARK, die jungen Menschen beim Schritt auf den ersten Arbeitsmarkt helfen. Mit der Diakonie de La Tour gebe es ein Projekt zur Verbindung von Asyl und Lehre.