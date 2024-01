Sonnenstunden im Osten, Wolken im Westen: Prognose für Österreich

Am Morgen ziehen vereinzelte Nebelfelder über die Niederungen entlang der Donau, das Wald- und Weinviertel sowie den Osten und Südosten. Bis zum Mittag werden die meisten Nebelfelder verschwinden, und die Sonne wird sich erneut zeigen, begleitet von einigen hoch am Himmel ziehenden Wolken. Im Westen werden die Wolken im Laufe des Nachmittags dichter, aber es bleibt überall trocken. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen zwischen minus 9 und plus 1 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen im Bereich von 3 bis 12 Grad liegen, mit den höchsten Werten am Alpennordrand und in höheren Lagen, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.