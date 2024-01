Wetter-Mix in Kärnten: Sonne und Wolken am Dienstag

Am Dienstag zeigt sich in Oberkärnten zeitweise bewölkter Himmel, während der Osten überwiegend wolkenlos bleibt. Frühnebel lichtet sich rasch, und nach einem frostigen Morgen steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 5 bis 8 Grad, an sonnigen Hanglagen sogar bis zu 11 Grad, das wissen die Meteologen der Geosphere Austria.