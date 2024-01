Plötzlich war das Geld weg: Villacherin wusste nicht, wie ihr geschah

Am 18. Jänner

Eine 75-jährige Villacherin hat am gestrigen Montag, den 29. Jänner, Anzeige erstattet, dass bereits am 18. Jänner ein derzeit unbekannter Täter auf ihr Bankkonto zugegriffen hatte. Wie das alles geschehen konnte, war ihr ein Rätsel und ist Gegenstand der derzeit noch laufenden Ermittlungen. „Es wurde eine Geldüberweisung in der Höhe von mehreren tausend Euro auf ein polnisches Konto getätigt“, berichtet die Polizei.