Um 7,6 Millionen Euro: Diese Kärntner Brücken müssen saniert werden

„Das ist der erste Teilbereich des heurigen Straßenbauprogramms, den wir vorstellen können, und zugleich einer, in den wir sehr viel investieren“, so Straßenbaureferent Martin Gruber. 7,6 Millionen Euro sind heuer für den Erhalt, die Sanierung und den Neubau von Kärntens Brücken vorgesehen. Rund 25 Planungs- und Bauprojekte werden 2024 umgesetzt. Insgesamt 1.976 Brücken befinden sich im Landesstraßennetz und fallen somit in die Zuständigkeit des Landes.

Bei visuellen Kontrollen kommen auch Drohnen zum Einsatz

„Neben regelmäßigen visuellen Kontrollen durch die Mitarbeiter der Straßenmeistereien, werden alle zwei Jahre umfassende Prüfungen durchgeführt, bei denen auch Drohnen zum Einsatz kommen, um selbst schwer zugängliche Brückenteile begutachten zu können“, erklärt Gruber weiter. Derzeit befinden sich rund 97 Prozent der Landesbrücken in den Güteklassen 1 bis 3 – also in einem guten bis durchschnittlichen Zustand. Lediglich drei Prozent weisen schwere Mängel auf.

Auf diese Brücken wird 2024 der Fokus gelegt

„Wir legen bei den Baumaßnahmen verstärkt den Fokus auf Brücken in den Güteklassen 3 und 4, um zu verhindern, dass sie in die nächst schlechtere Klasse abrutschen und dadurch noch höhere Kosten entstehen“, sagt Gruber. Sanierungen von Brücken seien extrem kostenintensiv und technisch herausfordern.

Das sind die größten Vorhaben 2024

Zu den größeren Vorhaben heuer zählen die Sanierung der Maltabrücke an der B99 Katschberg Straße in Gmünd (680.000 Euro), der Talbrücke an der B81 Bleiburger Straße in Neuhaus (650.000 Euro) und der ÖBB-Unterführung Goritschach an der B83 Kärntner Straße in der Gemeinde Pörtschach (630.000 Euro). Auch Neubauten stehen auf dem Arbeitsprogramm: Bis 2025 werden an der L46 Teuchen Straße in Arriach zwei neue Brücken gebaut, die bei der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2022 zerstört wurden. Die Kosten belaufen sich auf rund 800.000 Euro.

„Müssen auf größere Sanierungen vorbereitet sein“

Ein Drittel der Brückenbauwerke (730 Objekte) ist bereits über 50 Jahre alt. „Wir müssen also darauf vorbereitet sein, dass größere und kostenintensive Sanierungen auf uns zukommen. Daher wird eine schrittweise Erhöhung des Brückenbaubudgets notwendig sein“, erklärt Gruber. „Schließlich ist eine intakte Straßeninfrastruktur, und da zählen Brücken genauso dazu, nicht nur die Basis für Mobilität und Verkehrssicherheit, sondern zeichnet auch einen attraktiven Wirtschafts- und Lebensstandort aus.“