Wenig Schnee, hohe Temperaturen: Wo ist der Winter?

Die vergangenen Tage und Wochen waren in Kärnten nicht gerade winterlich. Generell scheint in diesem Winter der Norden Österreichs deutlich „schneebegünstigter“ zu sein, als der Süden. Wir haben nun daher bei der „GeoSphere Austria“ nachgefragt, wie es mit dem Winter in den kommenden Tagen so aussieht und ob wir eventuell in absehbarer Zukunft ein Schnee-Comeback feiern dürfen.

Wetter bis Mitte nächster Woche „ziemlich in Stein gemeißelt“

Martin Ortner von der „GeoSphere Austria“ hat aber gleich eine ernüchternde Antwort im Gespräch mit 5 Minuten parat. „Die nächsten sechs, sieben Tage – also auch übers Wochenende hinaus – kann man einen neuerlichen Wintereinbruch eigentlich fast ausschließen.“ Bis Mitte nächster Woche sei das Wetter „ziemlich in Stein gemeißelt“, lediglich am Donnerstag und Freitag werde die Bewölkung im Norden des Landes etwas stärker und unergiebiger Regen wird rund um den Tauernhauptkamm fallen. Ansonsten bleibe es aber sonnig und mild.

Kommt danach der Wetterumschwung?

So kann es am Wochenende in sonnigen Hanglagen teilweise wieder bis zu 13 Grad in Kärnten haben – ein Wintereinbruch ist also in den kommenden Tagen weit und breit nicht in Sicht. Danach werde jedoch die Unsicherheit größer. „Es ist noch offen, was über die Wochenmitte hinaus passiert“, so Ortner. Er verrät aber auch: „Es könnte eine Wetterumstellung geben.“