„Eine der schwärzesten Stunden“: 99ers trauern um Legende „Lucky“

„Wir erleben heute eine der schwärzesten Stunden der Klubgeschichte“, so veröffentlichte der Verein am heutigen Dienstag, den 30. Jänner 2024 die traurige Kunde, von der die Mitglieder selbst erst vor wenigen Stunden erfahren haben. „Lucky war ein jahrzehntelanger Wegbegleiter der Moser Medical Graz99ers und seine Stimme prägte Generationen im Eishockey und Fußball. Er war die Stimme der 99ers und des SK Sturm, die nun leider endgültig verstummt ist“, heißt es von den Graz99ers.

Wie alles begann

Vor 43 Jahren startete die Karriere von Lucky Krentl als Sprecher beim ATSE Graz. 1989 war er Sprecher in der Ära von Hannes Kartnig in der Eishalle Liebenau und wechselte dann anschließend zu den Moser Medical Graz99ers. Auch 2024 moderierte Krentl einige Spiele der 99ers und feierte mit der Mannschaft im Dezember 2023 noch ein gemeinsames Weihnachtsfest.

Was bleibt, sind die Erinnerungen

„Sein plötzlicher Verlust hinterlässt eine schmerzhafte Leere, die schwer zu füllen sein wird“, so heißt es vom Verein, der sich aber in Erinnerung behält, „dass Lucky ihnen ein Erbe hinterlassen hat, das weit über seinen eigenen Tod hinausreicht“. Daran will die Mannschaft anknüpfen, an die gemeinsamen, schönen Erinnerungen, die bleiben: „Seine Leidenschaft für den Eishockeysport wird weiterleben und seine Stimme auf ewig durch die Eishalle hallen.“

Die Trauer ist groß

„In diesen dunklen Stunden stehen wir als Klub zusammen, um uns gegenseitig Trost zu spenden und die Erinnerung an Lucky zu ehren. Lasst uns gemeinsam daran denken, wie er unser Eishockeyleben bereichert hat und wie sein Vermächtnis uns weiterhin leiten wird. Möge seine Seele in Frieden ruhen, und möge seine Familie in dieser schwierigen Zeit Trost und Stärke finden“, heißt es in dem bewegenden Post, welches der Verein auf Facebook veröffentlichte. Auch möchte die Mannschaft ihr tiefstes Beileid der Familie des verstorbenen ausdrücken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.01.2024 um 10:05 Uhr aktualisiert