Erster Umbau seit 30 Jahren: Großinvestition in Villacher Hauptbahnhof

Um den zuletzt 1991 bis 1994 umgebauten Bahnhof fit für die Herausforderungen des kontinuierlich wachsenden Bahnbetriebs zu machen, erhält er in mehreren Bauphasen ein zeitgemäßes Update. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Etappen und sollen bis 2027 abgeschlossen sein. „Wir investieren damit nicht nur in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, sondern vor allem in die Zukunft des Wirtschaftsstandorts“, unterstreicht Wirtschafts- und Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig. Laut Villachs Bürgermeister Günther Albel würden Verbesserungen der Infrastruktur die Position als „Verkehrsknotenpunkt von europäischer Bedeutung“ noch weiter stärken.

Das wird am Villacher Hauptbahnhof nun in Angriff genommen

Die Erweiterungen und Erneuerungen der Bahnsteigausstattung umfassen mehrere Bereiche: Die Einhausungen der Wartekojen, die Erneuerung der Lifte und Stiegen sowie Fahrtreppen, ein taktiles Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte, neue Bahnsteigbeleuchtungen, Lautsprecher, Monitore sowie Videoanlagen. Für einen leichteren Zugang zur Bahn werden die Zugänge zum Villacher Hauptbahnhof von Ost und West adaptiert. Großzügige Fahrradabstellmöglichkeiten im östlichen und westlichen Bereich ergänzen das bestehende Bike&Ride-Angebot. Den Reisenden werden mit Ende der Arbeiten im Herbst 2024 rund 270 Rad-Abstellplätze zur Verfügung stehen. Der Autoreisezug bzw. die Autoverladung wird zur Gänze zum bestehenden Autoreisezugterminal 2 verlegt und von den Kundenbereichen entflochten.

Photovoltaik kommt auf neue Glasdächer

Auf den drei Insel-Bahnsteigdächern der Bahnsteige 2/3, 4/5 und 6/7 werden neue Glasdächer mit Photovoltaik-Funktion eingesetzt. Diese können auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern im Durchschnitt jährlich über 450 Megawattstunden Strom erzeugen. Das entspricht einem Strombedarf von über 100 Haushalten. Der eingespeiste Strom wird für die Versorgung der Gebäude und Anlagen am Villacher Hauptbahnhof verwendet. Aufgrund der Arbeiten sind Teilsperren des Bahnhofs und Anpassungen des Fahrplans während der Hauptarbeiten unerlässlich. Die Funktion des jeweils in Bau befindlichen Bahnsteigs erfüllt währenddessen ein provisorischer Bahnsteig. Das Provisorium ist nicht barrierefrei zugänglich.