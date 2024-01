Gehaltserhöhung: Diese Kärntner haben jetzt einen neuen Kollektivvertrag

„Der alte Kollektivvertrag war 30 Jahre alt und wurde in der Zeit auch nicht gewartet. Es wurde in den vergangenen 30 Jahren also auch nicht verhandelt“, weiß Anita Ogris-Lipitsch von der Gewerkschaft „vida“ im Gespräch mit 5 Minuten von den „immensen Herausforderungen“, die mit den Verhandlungen einhergingen. Schließlich sei man aber doch zu einer Teileinigung gekommen, die rückwirkend mit 1. Jänner in Kraft tritt. Um einen Gesamtkollektivvertrag wird nun noch „das ganze Jahr über weiter verhandelt“, so Ogris-Lipitsch.

1.500 Mitarbeiter betroffen

„Im alten Kollektivvertrag waren nicht alle Berufsgruppen enthalten. Ärzte und Psychologen haben beispielsweise komplett gefehlt“, weiß auch der Betriebsratsvorsitzende aus dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit, Emanuel Eicher, gegenüber 5 Minuten. Der neue KV würde nun jedenfalls für alle knapp 1.500 Mitarbeiter in den vier geistlichen Krankenhäusern Kärntens in Klagenfurt, Waiern, Treffen und St. Veit gelten.

Was steht im neuen KV für Kärntens geistliche Krankenhäuser?

„Es gibt eine bessere Anrechnung der Vordienstzeiten, die bezahlte Pause wird umgesetzt und wir haben ein Modell für die Umsetzung der Umkleidezeit mit Rückvergütung von einem Stundenkontingent eingearbeitet“, erklärt Eicher weiter. Zudem hätte man die Urlaubsbestimmungen an jene der KABEG angeglichen. „Sonderzahlungen und Dienstjubiläen gelten nun auch für Ärzte und Psychologen“, so Eicher. Aufgrund der Komplexität der Thematiken hätte man die Themen Verfallsfrist und Dienstverhinderungsgründe unter anderem noch nicht thematisiert. „Die Verhandlungen werden dazu aber zeitnah weitergeführt. Diese Punkte können jetzt in Ruhe noch verhandelt werden“, bemerkt Eicher.

Gehalt und Zulagen werden komplett vom Land übernommen

In den Kollektivvertrag wurde ebenfalls der Gehaltsabschluss des Landes Kärnten übernommen. Das bedeutet, dass die Angestellten der geistlichen Krankenhäuser 9,15 Prozent mehr Gehalt bekommen. Auch Zulagen werden komplett vom Land übernommen. Bei Betriebsversammlungen, die am gestrigen Montag, den 29. Jänner, in allen vier Häusern gleichzeitig um 14 Uhr stattgefunden haben, haben 87,2 Prozent der anwesenden Mitarbeiter für den Teilabschluss gestimmt.