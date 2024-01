Einstiger Burgtheater-Direktor Achim Benning ist verstorben

Veröffentlicht am 30. Januar 2024, 11:18 / ©Pixels

Der ehemalige Chef des Burgtheaters ist tot. Der gebürtige Deutsche Achim Benning übernahm zwischen 1976 und 1986 dort die Führung und leitete das Theater. Neben seiner Intendant war er auch selbst als Schauspieler und Regisseur tätig gewesen.

„Er vollbrachte Großtaten“

„Achim Bennings beachtliche Verdienste um die österreichische Kulturgeschichte und insbesondere um das Burgtheater lassen sich kaum in Worte fassen. Er öffnete das Burgtheater für neue Regisseur:innen und Autor:innen, bot bedeutenden Schriftsteller:innen aus Osteuropa wie auch der DDR eine Bühne, machte Václav Havel zum Hausautor und wurde zum Brückenbauer zur Zeit des ‚Kalten Krieges‘. Er vollbrachte seine Großtaten im Stillen und in Bescheidenheit. Bis zuletzt blieb er ein kritischer wie auch humorvoller und wacher Beobachter künstlerischer und gesellschaftlicher Entwicklungen. Mit diesem einzigartigen Wegbereiter ist eine ganze Epoche der Theatergeschichte eng verknüpft. Sein vielfältiges Wirken wird die Kunstwelt noch lange bereichern. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.