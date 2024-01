Bis 5. Februar: Villacher Risikowolf darf geschossen werden

Wie immer ist es ein sogenannten „Risikowolf“. „Hier wird der von der EU im Gesetz vorgesehene Spielraum ausgenutzt, in dem ein Wolf geschossen werden kann, wenn er ein Risiko für Menschen geworden ist“, erklärt dazu Tierschützer Martin Balluch. Neu ist jetzt auch: Um zu mehr Abschüssen zu kommen, darf nun jeder, der glaubt, im Wald einen Wolf gesehen zu haben, diesen dem Land melden.

Kritik an Informationsweitergabe

Acht Jungwölfe, die nachweislich noch nie einen Riss verursacht haben, wurden auf diese Art bereits abgeschossen. Betroffen sind in dieser nun bekannt gewordenen Abschussverordnung die Reviere von Arriach über die Gerlitzen bis hinaus zur Schütt. Vergangene Woche fand in einem Hotel am Faaker See eine Hegeringversammlung statt, bei der kritisiert wurde, dass Jäger in Sache Wolfabschüsse streng geheime Informationen an die Presse weitergegeben haben. So wurde auch, wie berichtet, 5 Minuten davon verständigt, welcher Jäger wo im Herbst einen Wolf in Villach erlegt hat.

„Wir sollten uns endlich alle an einen Tisch setzen“

„Ein gutes Zeichen, dass immer mehr Jäger bei den Verordnungen Grubers nicht mehr mitspielen wollen. Wir sollten uns endlich alle an einen Tisch setzen und über sinnvolle Maßnahmen wie Herdenschutz reden, statt die Leute aufzuhetzen, nach Wölfen Ausschau zu halten, um sie dann schnell töten zu können“, so ein Mitarbeiter von Balluch. Erst vor einiger Zeit wurde von Gruber und der Kärntner Landwirtschaftskammer ein Schweizer Ornithologe als Wolfskenner präsentiert, der die Kärntner Forderungen unterstützte, die Wölfe vermehrt zu bejagen.