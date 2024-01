„Einzigartiges Projekt“: Kläranlage kann rund 400 Wohnungen beheizen

„In der Kläranlage Spittal an der Drau reinigen wir die Abwässer von 19 Oberkärntner Gemeinden mechanisch und biologisch“, erläutert Michael Maier, Obmann des Wasserverbandes Millstätter See. Die Kläranlage kann zudem auch im Falle eines Blackouts normal weiterarbeiten. Zusätzlich erzeugt man rund vier Millionen Kilowattstunden Wärme, wobei man die Hälfte selbst braucht.

„Kelag Energie & Wärme“ liefert in Spittal 33 Millionen Kilowattstunden Wärme

Der Rest, immerhin genug für rund 400 Wohnungen, wird in das Netz eingespeist, erläutert Adolf Melcher, Geschäftsführer der „Kelag Energie & Wärme“. Jene rund 33 Millionen Kilowattstunden Wärme, die die „Kelag“ derzeit aus ihrem Biomassesystem in Spittal liefert, „besteht zu rund 98 Prozent aus Biomasse“, so Melcher. Den Ausbau des Fernwärmenetzes in Spittal bezeichnet die Stadt als „äußerst positiv für den Standort und als wichtigen Wirtschaftsimpuls.