Lenker flüchten an Grenze vor Kontrolle: Polizei hat schlimmen Verdacht

Veröffentlicht am 30. Januar 2024, 12:42 / ©Gerd Pachauer

Am 29. Jänner 2024, gegen 21.20 Uhr, fuhren zwei PKW von Slowenien kommend in Richtung Ferlach. Am Grenzübergang Loibltunnel wollten Polizeibeamte die zwei Fahrzeuge mittels eindeutiger Handzeichen und lauten Zurufen anhalten, um eine Grenzkontrolle durchzuführen. Die Lenker der Fahrzeuge fuhren jedoch mit unverminderter Geschwindigkeit weiter.

Autos konnten angehalten werden

Beamten der PI Ferlach und der PI Feistritz im Rosental gelang es die Autos wenig später am Fuße des Loiblpasses anzuhalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle zu unterziehen. In den Fahrzeugen- mit rumänischen sowie kroatischen Kennzeichen – waren jeweils zwei Personen. Bei den Insassen handelt es sich um vier rumänische Staatsbürger im Alter von 27 bis 41 Jahren. Die Männer gaben an, die Grenzkontrollen nicht bemerkt zu haben.

Sechs Männer nach Österreich geschmuggelt

Wenig später wurden in der Nähe des Grenzüberganges sechs vorerst unbekannte Personen angetroffen. Die sechs Männer aus Syrien im Alter von 14 bis 45 Jahren gaben an, mittels PKW nach Österreich geschleppt und kurz nach der Grenze aus dem Fahrzeug geworfen worden zu sein. Sämtliche Personen stellten einen Asylantrag und wurden zur weiteren Abklärung in die Fremdenpolizeiinspektion Klagenfurt a.W. gebracht. Die Ermittlungen zur Schlepperei wurden vom Landeskriminalamt übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.01.2024 um 12:59 Uhr aktualisiert