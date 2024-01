Demo: Klima-Aktivisten ziehen am Nachmittag durch die Grazer Innenstadt

Klima-Aktivisten rufen dazu auf, am heutigen Nachmittag gemeinsam friedlich durch die Grazer Innenstadt zu marschieren. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Freiheitsplatz. „Beim einem Protestmarsch gehen wir im Schneckentempo auf der Straße entlang. Ungefähr so schnell, wie die Regierung in Sachen Zivilisationsschutz handelt, also echt langsam“, so wird die Veranstaltung auf Facebook angekündigt.

Infoabende

Auch zwei Infoabende sind für diese Woche geplant. Am 31. Jänner um 18 Uhr findet im Steiermarkhof ein Vortrag zu „Landwirtschaft und Klimakrise“ statt. Am Donnerstag, dem 1. Februar wird um 18.30 Uhr im Café Kaiserfeld zum gemeinsamen „Reden übers Kleben“ geladen.