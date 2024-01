Neue Wartehäuschen für Fahrgäste der BUS:SI-Linien

Der öffentliche Verkehr in Villach bietet auch im neuen Jahr einige Neuerungen und bleibt auf der Überholspur. Unter anderem fahren nun alle innerstädtischen Linien von den Bussteigen auf der östlichen Seite des Bahnhofplatzes ab. Auch die bisherige Nummerierung der Steige wurde durch Buchstaben abgelöst. Aufgrund einer kärntenweiten Vereinheitlichung wurden zudem einige Haltestellen umbenannt. Außerdem gibt es neue Wartehäuschen bei folgenden BUS:SI-Haltestellen: Bei der Mittelschule Völkendorf (stadteinwärts und stadtauswärts), der Volksschule Völkendorf, in der Urlakenstraße (Volksschule 8), beim LKH-Südeingang und am Ackerweg beim Atrio. Die Franz-von-Assisi-Straße folgt im Frühjahr.

Für mehr Komfort und Sicherheit

Die Wartehäuschen wurden frei, weil sie nach Änderungen in der Linienführung vor gut einem Jahr nicht mehr genutzt wurden. Im Sinne einer sinnvollen Ressourcennutzung wurden sie nun im Auftrag von Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wirtschaftshofes abgebaut und an den neuen Standorten wieder aufgebaut. „Nach Auswertung der Fahrgastzahlen wurden diese Standorte ausgewählt, weil sie ein hohes Fahrgastaufkommen aufweisen, aber noch ohne Wartehäuschen waren. Mit dieser Maßnahme können wir den Komfort und die Sicherheit für viele BUS:SI-Nutzerinnen erhöhen, was uns vor allem rund um Schulen ein besonders großes Anliegen ist“, sagt Jabali Adeh über die Investition in die Infrastruktur der BUS:SI-Linien. Dank gelte auch Werbepartner EPAMEDIA.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.01.2024 um 15:12 Uhr aktualisiert