Unfall auf Baustelle: Fenstermonteur stürzt vier Meter in die Tiefe

Veröffentlicht am 30. Januar 2024, 15:17 / ©Foto von Mike van Schoonderwalt/Pexels

Der Arbeitsunfall geschah in Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark gegen 10 Uhr, als der Mann auf einer Gelenksteleskopbühne in etwa vier Metern Höhe arbeitete. Der Arbeiter war damit beschäftigt, Fenster abzudichten, als er sich im Korb der Bühne befand. Es wird angenommen, dass er auf die Eisenverstrebung des Korbs gestiegen ist. Aufgrund der gefrorenen Stangen dürfte er den Halt verloren haben, abgerutscht sein und schließlich etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt sein.

Kollegen leisten Erste Hilfe

Seine Arbeitskollegen reagierten sofort und leisteten Erste Hilfe, während sie gleichzeitig die Rettungskräfte alarmierten. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte 43-Jährige umgehend ins Krankenhaus nach Feldbach eingeliefert. Die genaue Unfallursache wird nun von den zuständigen Behörden untersucht.