Wechsel an der Spitze bei Frau in der Wirtschaft Klagenfurt

Im Beisein von Valentina Schlager, Bezirks-GF von FiW Klagenfurt, übergibt Birgit Brommer von Blumen Brommer den Bezirksvorsitz von Frau in der Wirtschaft Klagenfurt an Andrea Zlender-Zaufl von stoffwindelshop.at.

Netzwerktreffen mit spannenden Vortragenden, unzählige Betriebsbesuche und große Events wie das legendäre Sommerfest: Wenn Birgit Brommer ihre Zeit als Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Klagenfurt zurückblickt, fallen ihr viele Highlights ein, die sie gemeinsam mit ihrem Team aus ehrenamtlichen Delegierten auf die Beine gestellt hat. „Mir war es immer wichtig, die Freude an der Selbständigkeit zu vermitteln und auch zu teilen. Die Jahre sind wie im Flug vergangen und es macht mich stolz, erfolgreiche Unternehmerinnen begleitet zu haben. Viele von ihnen habe ich als junge Wirtschaftstreibende oder Mentee kennengelernt“, resümiert Brommer. Solche Momente wünscht sie auch ihrer Nachfolgerin Andrea Zlender-Zaufl, die einen Stoffwindelshop führt und vor einigen Jahren auch an der FEM-Academy teilnahm.

Von der Mentee zur Bezirksvorsitzenden bei Frau in der Wirtschaft

„Ich möchte Unternehmerinnen ermutigen, mehr nach außen zu gehen und Ideen umzusetzen. Frauen machen die Wirtschaft auch in Klagenfurt stark“, so Zlender-Zaufl. Die Förderung der Nachhaltigkeit liegt ihr ebenso am Herzen wie branchenübergreifende Netzwerkabende. „Ich freue mich auf die vielen Menschen, die ich in meiner neuen Funktion kennenlernen werde und auch darauf, meine bisherigen Erfahrungen weiterzugeben, und Unternehmerinnen in den unterschiedlichsten Situationen nach Möglichkeit zu unterstützen.“

Mit Stoffwindeln ins Online-Business

Die gelernte Baumarkt-Fachverkäuferin absolvierte nach der Geburt ihres Sohnes eine Ausbildung zur diplomierten Lebens- und Sozialberaterin. „Hier bin ich nach wie vor ehrenamtlich tätig und berate vor allem Paare rund um Schwangerschaft, Geburt und persönliche Krisensituationen. Außerdem gebe ich Meditationssitzungen und Workshops zum Thema mentale Stärke.“ Vor vier Jahren begann sie als Stoffwindelberaterin und begleitet seitdem Jungfamilien durch die Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt. Seit 2022 betreibt Zlender-Zaufl einen Onlineshop, mittlerweile hat sie die Produktpalette erweitert und produziert unter ihrer Eigenmarke Lumina ein breites Sortiment rund um Stoffwindeln und Damenhygiene.