Weißensee Ostufer ab Freitag zum Eislaufen freigegeben

Veröffentlicht am 30. Januar 2024, 16:53 / ©KK

Gute Nachrichten für alle Eislauffans! Die große Natureislauffläche am Weissensee Ostufer wird ab Freitag, 2. Februar 2024 zum Eislaufen freigegeben, dies teilt Bürgermeister Hans Jörg Kerschbaumer am heutigen Dienstag mit. Doch trotzdem ist Vorsicht geboten: Eine Verbindung zum Westufer ist derzeit nämlich noch nicht möglich. „Um ein sicheres Eislauferlebnis zu gewährleisten, sind die Absperrungen und Hinweisschilder unbedingt zu beachten“, so der Appell.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.01.2024 um 16:55 Uhr aktualisiert