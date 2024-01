Leiche gefunden: Vermisster Kärntner tot in Wald entdeckt

Veröffentlicht am 30. Januar 2024, 17:16 / ©KK

Die Vermisstenanzeige des 62-jährigen Mannes wurde zu Weihnachten gemacht. Demnach soll der Mann bereits seit 21. Dezember 2023 abgängig gewesen sein. Am 13. Jänner 2024 meldete schließlich ein Passant telefonisch der Polizeiinspektion (PI) Möllbrücke, dass seit über einer Woche ein PKW im Bereich der Autostraßenunterführung Altenmarkt abgestellt sei. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um das Fahrzeug der vermissten Person – 5 Minuten berichtete.

Große Suchaktionen

Daraufhin erfolgte eine Sofortfahndung im Nahbereich des Abstellplatzes. Am Sonntag, 14. Jänner, wurde dann eine große Suchaktion im Raum Altenmarkt über Drauhofen bis Lendorf im Bereich der Gemeindegebiete Lurnfeld und Lendorf eingeleitet. Die Suchaktion musste jedoch ergebnislos abgebrochen werden und wurde am nächsten Tag fortgesetzt. Seitdem laufen die Ermittlungen.

Mann tot aufgefunden

Nun herrscht allerdings traurige Gewissheit in dem Fall rund um den seit Wochen vermissten Kärntner. Montagfrüh wurde die Leiche des Mannes in einem Waldstück in der Gemeinde Möllbrücke von einer Spaziergängerin gefunden. Ein Fremdverschulden könne laut Polizei ausgeschlossen werden.

