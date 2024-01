Demo in Graz: Diese Öffi-Linien sind davon betroffen

Am Samstag

Die Kundgebung beginnt um 15 Uhr am Hauptbahnhof/Europaplatz und zieht gegen 15.30 Uhr durch die Annenstraße zum Hauptplatz (Ankunft ca. 16.30 Uhr). Dies wird zu temporären Anhaltungen und Verzögerungen im öffentlichen Verkehr führen.

Diese Öffis sind betroffen: Busse der Linien 52 und 62 beim Hauptbahnhof

Straßenbahnen der Linien 1, 4, 6 und 7 in der Annenstraße bis zum Hauptplatz

Busse der Linien 40 und 67 im Bereich Roseggerhaus

Alternative Routen für reibungslosen Verkehr

Verzögerungen werden auch für die Buslinien 52, 62, 40 und 67 erwartet. Als Alternativroute zum Hauptbahnhof bei Sperrung der Annenstraße können die Linien 3 und 5 in Richtung Andritz genutzt werden, mit Umstieg an der Haltestelle „Keplerbrücke“ zu den Buslinien 58 und 63 in Richtung Hauptbahnhof.