Feierliche Angelobung: 400 Rekruten sprechen Treueeid

Veröffentlicht am 30. Januar 2024, 18:49 / ©Manfred Raunegger/Bundesheer

Das Militärkommando Kärnten organisiert in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Eberndorf und den Villacher Pionieren diese Angelobung, natürlich bei jeder Witterung. Angelobt werden folgende Rekruten: Jägerbataillon 26 aus der Türk-Kaserne (Spittal/Drau), Pionierbataillon 1 aus der Rohr-Kaserne (Villach), vom Stabsbataillon 7 aus der Goëss-Kaserne (Klagenfurt), von der Sanitätslehrkompanie des Sanitätszentrums Süd aus der Laudon-Kaserne (Klagenfurt) und von der Stabskompanie&Dienstbetrieb des Militärkommandos Kärnten (vier weibliche Rekruten) aus der Khevenhüller-Kaserne (Klagenfurt). Zur Teilnahme an dieser militärischen Veranstaltung sind alle, insbesondere die Angehörigen der Anzugelobenden, herzlich eingeladen. Für die bei der An- und Abfahrt auftretenden Verkehrsbehinderungen wird um Verständnis ersucht.