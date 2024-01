Berg im Drautal erhält Förderung für nachhaltige Heizungsanlagen

Denn insgesamt 28 fossile Anlagen wurden im Rahmen der bereits ausgeschöpften Förderinitiative „Ölkesselfreie Gemeinden und Städte“ auf erneuerbare Systeme, wie Pelletskessel, Hackschnitzelkessel, Fernwärmeanschluss oder Wärmepumpen getauscht. „Es freut mich, dass auch in Berg im Drautal diese Aktion gut angenommen wurde und damit rund 70.000 Liter Heizöl pro Jahr eingespart werden“, betont Energielandesrat Sebastian Schuschnig, der dem Bürgermeister Wolfgang Krenn die Förderzusage persönlich überreicht hat. Insgesamt 35.431 Euro konnten der Gemeinde zugesichert werden.

Rund 5 Mio. Euro an Fördermittel bereits geflossen

Wie gut die Aktion angenommen wurde, zeigt die Bilanz: „Rund fünf Millionen Euro an Fördermitteln sind insgesamt an die 100 teilnehmenden Kärntner Gemeinden geflossen“, hebt Schuschnig hervor und ergänzt, dass neben dem Ausbau der erneuerbaren Energie in Kärnten auch Maßnahmen für mehr Energieeffizienz bei Gebäuden wesentlich sind, damit die Energiewende gelingen kann. Darüber hinaus betont Schuschnig abschließend, dass er in der Energiepolitik in Kärnten eine Kehrtwende einläuten werde: „Wir werden mehr zulassen und weniger verhindern und setzen dabei auf Wahlfreiheit und Technologieoffenheit. Ich setze auf Anreize und Unterstützung statt auf Verbote und Bevormundung. Jeder soll eigenverantwortlich entscheiden können.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.01.2024 um 19:05 Uhr aktualisiert