Kurios: AMS sucht „Mitarbeiter_in“ für „nicht genanntes“ Unternehmen

Das Arbeitsmarktservice (AMS) Bruck an der Leitha hat eine Stellenanzeige veröffentlicht, die auf den ersten Blick ziemlich mysteriös wirkt. Gesucht wird nämlich ein/e „Mitarbeiter_in“ für den gehobenen Fachhandel im Bereich Taschen, Reisegepäck, Schulartikel, Business-Taschen und modische Accessoires. Aber das Unternehmen, was hinter der Stellenausschreibung steckt, bleibt so geheim wie der Inhalt von Mary Poppins‘ Handtasche.

Unternehmen wird „nicht genannt“

Die Job-Anforderungen sind vielseitig: „Verkaufstalent mit hoher Kundenorientierung“, „Leidenschaft für Mode und aktuelle Trends“ und „gute Deutschkenntnisse, zur erfolgreichen Beratung der Kunden“. Doch das Unternehmen, das sich hinter dieser Position verbirgt, bleibt ein Rätsel, da der Arbeitgeber „nicht genannt“ wird. Wenn du neugierig auf diese Position bist, findest du hier mehr Informationen.

Stellenausschreibung sorgt auf TikTok für Lacher

Auf TikTok hat eine Userin die Stellenausschreibung entdeckt und sorgt mit ihrem Video für Lacher. „Firma möchte nicht genannt werden? Red Flag 🫡“, kommentiert ein weiterer User unter dem kurzen Video. Die weiteren Kommentare unter dem Video sind nicht weniger unterhaltsam: „Das ist aber nicht echt oder so 😳“, zweifelt jemand an. „Beruf: Mitarbeiter 😂😂 gehts noch ungenauer“, so ein anderer Users. „Und dann wundern sich die Unternehmen, warum sich keiner bewirbt … 🙄“, stellt ein anderer User fest.