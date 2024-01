Zu Boden geschleudert: Frau auf Schutzweg von Auto erfasst

Veröffentlicht am 30. Januar 2024, 19:34 / ©5 Minuten

Am Dienstagnachmittag hielt ein 71-jähriger Urlauber aus Berlin seinen PKW in Seeboden vor einem Schutzweg an und ermöglichte einem Fußgänger die Querung der Fahrbahn. Als er jedoch mit dem Auto weiterfahren wollte, übersah der Urlauber eine 73-jährige Pensionistin aus der Gemeinde Seeboden, als diese gerade auf dem Schutzweg die Fahrbahn queren wollte und touchierte sie mit der rechten vorderen Fahrzeugseite.

Frau zu Boden geschleudert

Die Frau, welche dadurch zu Boden geschleudert wurde, erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht werden. Der mit beiden Beteiligten durchgeführte Alkomatentest verlief negativ.