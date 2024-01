Cool! Chris Steger wird in Knittelfeld die Bühne rocken

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Chris Steger, der 2021 den Amadeus Award in der Kategorie „Song of the year“ erhielt, wird seine authentischen Songs zum Besten geben. Die Eintrittskarten sind beim Kulturamt Knittelfeld, Gaaler Straße 4, sowie telefonisch unter 03512/86621 oder per E-Mail ([email protected]) erhältlich. Ebenso können Tickets bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen oder online unter www.oeticket.com erworben werden.

Preise: Parkett Stehplätze VVK + AK: 37 Euro

Galerie Kat. 1; VVK + AK: 40 Euro

Galerie Kat. 2; VVK + AK: 37 Euro

Ermäßigt: 30 Euro / 28 Euro / 28 Euro