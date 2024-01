Nach Kussfotos: Amira Pocher spricht über Beziehung zu Christian Düren

„Es ist sicher kein kurzer Urlaubsflirt, so viel kann ich schon mal sagen“, gibt Amira Pocher in ihrem Podcast „Liebes Leben“ Einblicke in ihre Beziehung zu Moderator Christian Düren. Zuvor machten Kussfotos die Runde, die die beiden im gemeinsamen Urlaub zeigten und für viel Wirbel sorgten. Vor allem Noch-Ehemann Oliver Pocher setzten die Bilder wohl mächtig zu, zeigte er sich in den Sozialen Medien doch sichtlich gekränkt. Jetzt sprach Amira Pocher erstmals selbst über die Liebesgerüchte. Und siehe da – die Beziehung zu Düren scheint doch ernster zu sein, als gedacht.

„Man hat schnell gemerkt, dass man sich gut findet“

„So lange geht‘s noch nicht, aber es ging sehr schnell. Man hat sehr schnell gemerkt, dass man sich gut findet“, erzählt Amira in der Podcastfolge weiter. Dass sie heimlich fotografiert wurden, bedaure die 31-Jährige allerdings. Dabei seien „suboptimale Bilder“ entstanden, die für „andere Beteiligte nicht schön“ wären. Immerhin wolle sie kein Salz in die Wunde streuen. Sie selbst habe die Schlagzeilen rund um „Vitamin C“ schließlich „auch nicht so geil“ gefunden. Gemeint ist Cora Schumacher, die bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ über ihre Liebelei mit Oliver Pocher geplaudert hatte. Amira sei mit ihrem Noch-Ehemann weiter in Kontakt, vor allem wegen der gemeinsamen Kinder. Sie wünsche ihm für die Zukunft viel Glück.

Weiterer Nachwuchs „nicht ausgeschlossen“

Zum Thema Kinder äußerte sich Amira in mehrfacher Hinsicht. So verriet die 31-Jährige auch, dass weiterer Nachwuchs für sie nicht ausgeschlossen wäre. „Eins noch, nur noch eins. So eine süße kleine Amira wäre schon cool. Irgendwann, mit dem richtigen Partner.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.01.2024 um 21:07 Uhr aktualisiert